Come procede la trattativa per il rinnovo di Svilar: il portiere è tornato a Roma, incontro con il club

Il giocatore giallorosso è rientrato in anticipo dalle vacanze per parlare con la società assieme al proprio agente. Ghisolfi: "Vogliamo tenerlo".

Se non è stato il miglior portiere della Serie A appena conclusa, poco ci manca. E di certo Mile Svilar è stato uno dei migliori della Roma, che prima ha provato il brivido della bassa classifica e poi si è ritrovata a un passo dalla Champions League.

Il problema è che il portiere belga di origini serbe, valorizzatissimo sin da quando ha preso il posto di Rui Patricio nella seconda metà della scorsa stagione, ha una situazione contrattuale già delicata: il suo vincolo con la Roma va infatti in scadenza tra due anni, il 30 giugno del 2027.

Procedere con la trattativa per il rinnovo, di conseguenza, è diventato una sorta di must alla Roma. Per evitare brutte sorprese, per prendersi in anticipo, per blindare un calciatore sempre più apprezzato sul mercato dopo quanto fatto nell'ultimo campionato.