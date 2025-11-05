Come ha fatto il Kairat a giocare in Champions? In che modo si è qualificato al girone

Dopo nove punti su nove disponibili nei primi tre incontri, l'Inter sfida il Kairat nella quarta partita di Champions League. Squadra per la prima volta qualificata alla fase finale del massimo torneo, proviene dalla città kazaka di Almaty.
Non si tratta di una prima volta per un team del Kazakistan vista l'impresa dell'Astana in passato, ma il Kairat ha comunque fatto la storia del calcio locale riuscendo a superare diversi turni eliminatori contro ogni pronostico.
Sono servite otto partite, infatti, per vedere il Kairat nel girone di Champions, dove ha fin qui ottenuto un punto in tre partite (pareggio contro il Pafos, batoste contro Sporting e Real Madrid).