Kairat squadraGetty Images
Francesco Schirru

Come ha fatto il Kairat a giocare in Champions? In che modo si è qualificato al girone

Per la prima volta nella fase finale di Champions League, il Kairat gioca a San Siro contro l'Inter nella quarta partita del torneo.

Dopo nove punti su nove disponibili nei primi tre incontri, l'Inter sfida il Kairat nella quarta partita di Champions League. Squadra per la prima volta qualificata alla fase finale del massimo torneo, proviene dalla città kazaka di Almaty. 

Non si tratta di una prima volta per un team del Kazakistan vista l'impresa dell'Astana in passato, ma il Kairat ha comunque fatto la storia del calcio locale riuscendo a superare diversi turni eliminatori contro ogni pronostico.

Sono servite otto partite, infatti, per vedere il Kairat nel girone di Champions, dove ha fin qui ottenuto un punto in tre partite (pareggio contro il Pafos, batoste contro Sporting e Real Madrid).

  • KAIRAT DIRETTAMENTE AL GIRONE TRAMITE IL CAMPIONATO?

    Il Kairat proviene dal campionato kazako, non proprio uno dei più importanti d'Europa. 33esimo nel ranking UEFA, il torneo del Kazakistan non permette alle sue migliori squadre di qualificarsi direttamente alla fase finale di Champions come accade invece a Serie A, Premier, Ligue 1 e via dicendo.

    La vincitrice del campionato kazako è l'unica squadra del paese a qualificarsi per la Champions League, ma solamente a partire dai preliminari. Dal 15esimo posto in su della classifica ranking UEFA, le squadre partecipanti alla Champions sono minimo due. 

    Per ora, non il caso del Kazakistan e dunque del Kairat, unica rappresentante del suo paese riuscita però ad arrivare nella fase finale come fece in passato l'Astana.

  • IL KAIRAT DAI PRELIMINARI AL GIRONE

    Essendo rappresentante di un paese al 33esimo posto del ranking UEFA, il Kairat ha cominciato il proprio cammino Champions direttamente nel primo turno di qualificazione, affrontando l'Olimpia di Lubiana.

    Contro gli Slovacchi 1-1 e 2-0 per il Kairat, che ha permesso al team kazako di accendere al secondo turno. Anche in questa fase gli uomini di Urazbahtin non hanno trovato una big, ma bensì i finlandesi del Kups: dopo il k.o per 2-0 nel match d'andata, il ritorno ha ribaltato tutto con un secco 3-0.

    A questo punto il Qairat ha cominciato a crederci, riuscendo a superare lo Slovan Bratislava ai rigori dopo l'1-0 per entrambe nelle partite di andata e ritorno.

    Arrivato agli spareggi, il Qairat ha giocato la doppia gara della vita contro una squadra di rango decisamente più elevato come il Celtic: dopo due 0-0 tra andata e ritorno, i rigori hanno nuovamente premiato il team kazako.

  • RISULTATI E CALENDARIO DEL KAIRAT

    • Sporting-Kairat 4-1
    • Kairat-Real Madrid 0-4
    • Kairat-Pafos 0-0
    • Inter-Kairat, 5 novembre
    • Copenaghen-Kairat, 26 novembre
    • Kairat-Olympiacos, 9 dicembre
    • Kairat-Bruges, 20 gennaio
    • Arsenal-Kairat, 28 gennaio

  • KAIRAT TRA OTTAVI E PLAYOFF

    Il Kairat può ancora giocare la fase ad eliminazione diretta di Champions League dopo aver ottenuto appena un punto in tre partite? Naturalmente sì, ma dovrà fare la storia e cominciare a correre. A partire da San Siro.

    Dopo quattro turni, del resto, i nodi stanno venendo al pettine per le prime otto posizioni che valgono gli ottavi, mentre per i playoff la situazione è decisamente più in bilico.

    Anche squadre poco positive fin qui come il Kairat potrebbero ancora entrare in zona playoff, a 360 minuti ancora accessibili a tutte le squadre del girone di Champions 2025/2026.

