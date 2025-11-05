Come ha fatto il Kairat a giocare in Champions? In che modo si è qualificato al girone

Essendo rappresentante di un paese al 33esimo posto del ranking UEFA, il Kairat ha cominciato il proprio cammino Champions direttamente nel primo turno di qualificazione, affrontando l'Olimpia di Lubiana.

Contro gli Slovacchi 1-1 e 2-0 per il Kairat, che ha permesso al team kazako di accendere al secondo turno. Anche in questa fase gli uomini di Urazbahtin non hanno trovato una big, ma bensì i finlandesi del Kups: dopo il k.o per 2-0 nel match d'andata, il ritorno ha ribaltato tutto con un secco 3-0.

A questo punto il Qairat ha cominciato a crederci, riuscendo a superare lo Slovan Bratislava ai rigori dopo l'1-0 per entrambe nelle partite di andata e ritorno.

Arrivato agli spareggi, il Qairat ha giocato la doppia gara della vita contro una squadra di rango decisamente più elevato come il Celtic: dopo due 0-0 tra andata e ritorno, i rigori hanno nuovamente premiato il team kazako.