Come ha fatto la Fiorentina a passare dal sogno Scudetto all'ultimo posto: viaggio nella crisi viola

Oltre alla deludente notizia che i lavori all'Artemio Franchi non saranno completati prima del 2029, Amanda Ferreira, moglie del terzino della Fiorentina Dodo, ha pubblicato alcuni screenshot degli orribili insulti che lei e suo marito hanno ricevuto dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Non si è trattato di un caso isolato. Anche altri giocatori sono stati presi di mira, spingendo la Fiorentina ad agire.
"Il club si è immediatamente messo in contatto con i propri giocatori e le autorità competenti per garantire che vengano prese tutte le misure necessarie a proteggere la sicurezza dei nostri giocatori, dei membri dello staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte", si legge in una dichiarazione rilasciata domenica.
"L'ACF Fiorentina, nel ringraziare i numerosi tifosi che hanno già dimostrato affetto e sostegno sulla scia di questi episodi vergognosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza nel club".
È in questo clima di amarezza e ostilità che la Fiorentina ospiterà domenica il Verona, diciannovesimo in classifica , in quella che è di fatto "una finale", come ha ammesso Vanoli. La vittoria è fondamentale per la Viola, che è già a sette punti dalla salvezza. Un'altra sconfitta sarebbe un colpo devastante per la sua flebile speranza di diventare la prima squadra a evitare la retrocessione dalla Serie A dopo non aver vinto nessuna delle prime 14 partite.
La sconfitta aumenterebbe anche la pressione sul presidente del club Commisso, che sarà ancora una volta assente dall'Artemio Franchi mentre l'americano di origini italiane si riprende da un intervento chirurgico alla schiena. Ci sono state persino voci secondo cui il presidente, sotto pressione, starebbe valutando la possibilità di vendere il club, ma in quella che è stata una sorta di lettera aperta ai tifosi pubblicata questa settimana, ha insistito in un'intervista a La Nazione che non ha alcuna intenzione di abbandonare la Fiorentina, soprattutto in questo momento particolarmente delicato.
"Tutte le aziende attraversano periodi difficili", ha detto Commisso. "Ma la lungimiranza di chi le guida sta nell'imparare dai momenti bui per uscirne più forti. Non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e di certo non inizierò ora.
Siamo in una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo. Non possiamo permettere che la Fiorentina retroceda. Tutti devono sentirsi responsabili, il club, i giocatori, tutti coloro che lavorano intorno alla squadra. Ma abbiamo bisogno di tutti: soprattutto dei nostri tifosi. Mi mancate. Restate vicini alla squadra".
Vanoli, Dzeko e il resto della squadra della Fiorentina sperano che questo ultimo appello non cada nel vuoto: la Fiorentina ha davvero bisogno di tutto l'aiuto possibile in questo momento.