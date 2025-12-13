Come ha fatto la Fiorentina a passare dal sogno Scudetto all'ultimo posto: viaggio nella crisi viola

Con l'avvicinarsi del Natale, ci sono ancora due squadre senza vittorie nei cinque campionati europei più importanti. Che una di queste sia il Wolverhampton non è certo una sorpresa. Il club della Premier League, di proprietà della Fosun International, ha ceduto due dei suoi migliori giocatori durante l'estate e ha sperperato i proventi in acquisti al di sotto della media. Tuttavia, il fatto che la Fiorentina non abbia ancora vinto una sola partita in Serie A è scioccante.

Anche se ignoriamo il fatto che la Viola fosse una delle sette sorelle del calcio italiano durante il periodo d'oro del club, la scorsa stagione ha chiuso al sesto posto, davanti all'attuale capolista AC Milan. L'aspettativa era che la Fiorentina sarebbe stata ancora più competitiva nel secondo anno di Raffaele Palladino allo Stadio Artemio Franchi.

Palladino, però, ha lasciato alla fine della stagione 2024-25, il suo sostituto, Stefano Pioli, è già stato esonerato e i risultati non sono ancora migliorati sotto la guida del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Di conseguenza, la situazione a Firenze è diventata tossica, con alcuni giocatori e le loro famiglie oggetto di minacce di morte.

Cosa sta succedendo alla Fiorentina? E c'è qualche speranza di evitare la retrocessione in Serie B? GOAL analizza la situazione.