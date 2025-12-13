Pubblicità
Fiorentina fall GFXGOAL
Mark Doyle

Come ha fatto la Fiorentina a passare dal sogno Scudetto all'ultimo posto: viaggio nella crisi viola

La Fiorentina, che non ha ancora vinto una partita in Serie A in questa stagione, rischia una retrocessione che avrebbe del clamoroso: focus sui motivi che hanno scatenato la crisi dei viola.

Con l'avvicinarsi del Natale, ci sono ancora due squadre senza vittorie nei cinque campionati europei più importanti. Che una di queste sia il Wolverhampton non è certo una sorpresa. Il club della Premier League, di proprietà della Fosun International, ha ceduto due dei suoi migliori giocatori durante l'estate e ha sperperato i proventi in acquisti al di sotto della media. Tuttavia, il fatto che la Fiorentina non abbia ancora vinto una sola partita in Serie A è scioccante.

Anche se ignoriamo il fatto che la Viola fosse una delle sette sorelle del calcio italiano durante il periodo d'oro del club, la scorsa stagione ha chiuso al sesto posto, davanti all'attuale capolista AC Milan. L'aspettativa era che la Fiorentina sarebbe stata ancora più competitiva nel secondo anno di Raffaele Palladino allo Stadio Artemio Franchi.

Palladino, però, ha lasciato alla fine della stagione 2024-25, il suo sostituto, Stefano Pioli, è già stato esonerato e i risultati non sono ancora migliorati sotto la guida del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Di conseguenza, la situazione a Firenze è diventata tossica, con alcuni giocatori e le loro famiglie oggetto di minacce di morte.

Cosa sta succedendo alla Fiorentina? E c'è qualche speranza di evitare la retrocessione in Serie B? GOAL analizza la situazione.

  • Udinese v Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    PALLADINO DAL RINNOVO ALL'ADDIO

    Il 7 maggio, la Fiorentina ha rivelato che il contratto di Palladino con il club era stato prolungato di un altro anno fino al 2027. La notizia non è stata una sorpresa. La Fiorentina era in semifinale della Conference League e in corsa per qualificarsi alla stessa competizione tramite la Serie A.

    Meno di tre settimane dopo, però, Palladino se n'era andato, avendo lasciato il club di "comune accordo", nonostante avesse portato la Viola al miglior piazzamento in campionato degli ultimi nove anni.

    Sebbene fosse vero che non tutti i tifosi fossero convinti dal 41enne e dal suo stile di gioco, si ritiene che il vero motivo della sua inaspettata uscita di scena sia stato un presunto dissidio con il direttore sportivo Daniele Prade.

    "Vedo il calcio come un puzzle: tutti i pezzi devono incastrarsi per funzionare", ha spiegato Palladino in un'intervista alla Gazzetta dello Sport a settembre. "Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto a Firenze, ma non c'erano più le condizioni per andare avanti insieme. Le idee e le visioni erano troppo diverse".

    Sebbene si sia rifiutato di entrare nei dettagli, era evidente che Palladino non voleva andarsene. Ciò lo ha chiaramente ferito. Ma la sua partenza ha colpito duramente anche i giocatori.

    Palladino aveva instaurato un forte legame con la sua squadra e la sua nomina si era rivelata una manna dal cielo per giocatori come Moise Kean, che aveva raggiunto il record personale di 25 gol in tutte le competizioni nella stagione 2024-25, mentre anche David de Gea, emarginato dal Manchester United, era tornato al suo meglio durante una straordinaria serie di risultati positivi a Firenze che aveva scatenato voci esaltanti su una possibile sfida per il titolo in questo periodo dell'anno scorso.

    Di conseguenza, la squadra è rimasta sbalordita dal drammatico voltafaccia di Palladino. "Devo dire che le videochiamate e i messaggi dei ragazzi mi hanno fatto piangere", ha ammesso il napoletano. "Ho vissuto momenti fantastici con loro, e altri molto difficili, quindi si è creato qualcosa di speciale. Infatti, siamo ancora in contatto oggi".

  • LA RABBIA DEI TIFOSI

    Al momento dell'intervista a Palladino, era già chiaro che Pioli non aveva lo stesso rapporto con i giocatori, con la Fiorentina che aveva conquistato solo due punti nelle prime quattro partite sotto la sua guida.

    L'Europa ha portato un po' di sollievo, con la Viola che ha vinto le prime due partite in Conference League, contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna, ma ha continuato a faticare terribilmente in Serie A.

    La maggior parte della rabbia dei tifosi si è concentrata su Daniele Prade piuttosto che su Pioli e sul suo sistema in continua evoluzione, con adesivi apposti all'interno e intorno all'Artemio Franchi che raffiguravano il volto del direttore sportivo sul corpo di un maiale, accompagnati dalla parola "Vattene".

    Anche gli ultras del club lo volevano fuori da tempo, poiché lo consideravano "il simbolo di un fallimento sportivo che va avanti da anni".

    Infuriati dalla cessione dei migliori giocatori (in particolare alla rivale Juventus), dal controverso cambio di logo e dalla presunta mancanza di coinvolgimento con i tifosi più fedeli, la Curva Fiesole aveva chiesto a Prade di seguire Palladino fuori dal club già a giugno.

    "Prade: tutte le strade portano a Roma... Prendine una e vattene, c***o!", recitava uno striscione appeso fuori dal campo di allenamento del club.

  • ACF Fiorentina v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    PIOLI ESONERATO, DIVORZIO DA PRADÈ

    A difesa di Prade, egli ha ripetutamente insistito sul fatto che era lui, e non Pioli, il responsabile del peggior inizio di stagione della Fiorentina in Serie A da oltre 50 anni, anche perché acquisti relativamente costosi come Roberto Piccoli non avevano dato i risultati sperati.

    "Se c'è qualcuno che può tirarci fuori da questa situazione, quello è Stefano Pioli", ha detto Prade a DAZN dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan il 19 ottobre. "Il resto è colpa mia, le proteste dei tifosi sono contro di me, ed è perché il club ha affidato la strategia nelle mie mani.

    "Ci sono stati anche altri elementi che non hanno aiutato: il nostro stadio è un cantiere e non possiamo avere tutti i nostri tifosi lì, mentre abbiamo tre tornei da giocare. Mi dispiace per i tifosi, per il presidente (Rocco Commisso) e per l'allenatore. Se c'è qualcuno che dovrebbe essere licenziato o dimettersi, quello sono io".

    C'era quindi un'aria di inevitabilità nella decisione di Prade di dimettersi il 1° novembre, il giorno prima di una partita fondamentale per la salvezza contro il Lecce, anch'esso in difficoltà. Tuttavia, la sua uscita non ha alleviato la tensione all'Artemio Franchi. Al contrario, si è intensificata dopo la sconfitta per 1-0 che ha portato a un blackout mediatico da parte del club, prima che Pioli fosse finalmente sollevato dall'incarico due giorni dopo, con la Fiorentina all'ultimo posto in classifica con soli quattro punti.

    Nonostante le prime indiscrezioni secondo cui la Viola avrebbe preso in considerazione la possibilità di riassumere Palladino, non smentite dal direttore Alessandro Ferrari, alla fine la società ha deciso di affidarsi all'ex allenatore del Torino Paolo Vanoli per cercare di salvare la stagione.

    "Sono orgoglioso di essere tornato a Firenze", ha dichiarato l'ex nazionale italiano, "una città dove ho già giocato e so cosa significa vincere qui". Sfortunatamente per la Fiorentina, sembra aver dimenticato come si vince lì, almeno in Serie A.

  • LO SFOGO DI DZEKO

    Vanoli è già diventato il primo allenatore della Fiorentina dopo Ottavio Bianchi 23 anni fa a non riuscire a vincere nessuna delle prime quattro partite di campionato. In realtà le cose erano iniziate abbastanza bene, con due pareggi consecutivi in trasferta contro il Genoa e in casa contro la Juve. Tuttavia, dopo la triste sconfitta per 1-0 contro l'AEK Atene in Conference League, il veterano attaccante Edin Dzeko ha puntato il dito contro l'atmosfera negativa che si respira all'Artemio Franchi.

    "Potete dire che facciamo schifo, che non meritiamo di indossare questa maglia, va bene, nessun problema", ha detto il bosniaco, acquistato in estate, a Sky Sport. "Tuttavia, se giochiamo in casa, abbiamo bisogno che i tifosi ci aiutino, non che ci fischino ad ogni passaggio sbagliato.

    Dobbiamo uscire insieme da questa situazione, così non va bene. Se volete fischiare, fatelo dopo il fischio finale, ma durante la partita abbiamo bisogno del vostro sostegno. È vero, non stiamo giocando bene, ma abbiamo comunque bisogno del vostro aiuto.

    "Non riusciamo a mettere insieme due o tre passaggi, e questo non è normale per una squadra come la nostra. Nel momento in cui un giocatore commette un errore, iniziano i fischi, quindi la volta successiva si sentirà ansioso e forse non proverà a rischiare il passaggio, o non vorrà la palla tra i piedi. Tutto diventa più difficile.

    "Abbiamo bisogno di più sostegno dagli spalti. Capisco che al momento sia difficile e che la situazione dello stadio sia un po' strana (alcune sezioni dell'Artemio Franchi rimangono chiuse a causa dei lavori di ristrutturazione in corso), ma abbiamo bisogno di più sostegno quando giochiamo in casa. Altrimenti, l'energia negativa continua a crescere a dismisura".

    L'appassionata richiesta di Dzeko ha sconvolto alcuni tifosi e ha portato alla straordinaria scena dell'attaccante che, dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Atalanta tre giorni dopo, ha afferrato un megafono per rivolgersi alla curva ospite della New Balance Arena di Bergamo.

  • ACF Fiorentina v FC Dynamo Kyiv - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    "SERVONO UOMINI VERI"

    L'appello di Dzeko sembra aver sortito l'effetto desiderato, dato che circa 4.000 tifosi della Fiorentina si sono recati a Reggio Emilia il fine settimana successivo per assistere alla partita contro il Sassuolo. Quello a cui hanno assistito, però, è stata una delle peggiori prestazioni della loro squadra in questa stagione.

    "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi", ha detto Vanoli ai giornalisti dopo la sconfitta di sabato scorso. "In queste situazioni, abbiamo bisogno di veri uomini, non solo di giocatori. Questa partita è stata emblematica dei nostri problemi. Basta scuse, abbiamo bisogno di coraggio.

    "Non si tratta del sistema o di altro, ma del fatto che ogni giocatore lavori per i suoi compagni di squadra e, francamente, da quando sono arrivato non ho visto nulla di tutto questo".

    Il senso di caos totale che ha attanagliato il club è stato esemplificato al meglio dalle bizzarre circostanze che hanno circondato il rigore con cui la Fiorentina ha aperto le marcature allo stadio Mapei, con Vanoli che ha affermato che Albert Gudmundsson aveva rinunciato all'opportunità di calciare il rigore (affermazione poi smentita dall'islandese in un post sui social media rapidamente cancellato) prima che Rolando Mandragora si scontrasse con Moise Kean su chi dovesse calciare al suo posto.

    "Quando è troppo è troppo!" , ha detto Vanoli dopo la partita. " Dobbiamo giocare l'uno per l'altro, capire che ogni pallone può essere decisivo, sia in attacco che in difesa. Non ho ancora trovato la chiave per entrare nella testa di questi ragazzi.

    "Non è Paolo Vanoli che deve cambiare, ma i giocatori. Il mio obiettivo ora è trovare soluzioni, trovare quei giocatori che possono lottare per questo club".

    Una nota incoraggiante per Vanoli è stata la prestazione molto compatta dei suoi giocatori nella partita di Conference League di giovedì contro la Dynamo Kyiv, con Kean e Gudmundsson che hanno segnato nella vittoria per 2-1 che ha risollevato il morale della squadra, e la vittoria non poteva davvero arrivare in un momento migliore.

  • Empoli v Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    "NON POSSIAMO PERMETTERE CHE LA FIORENTINA RETROCEDA"

    Oltre alla deludente notizia che i lavori all'Artemio Franchi non saranno completati prima del 2029, Amanda Ferreira, moglie del terzino della Fiorentina Dodo, ha pubblicato alcuni screenshot degli orribili insulti che lei e suo marito hanno ricevuto dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Non si è trattato di un caso isolato. Anche altri giocatori sono stati presi di mira, spingendo la Fiorentina ad agire.

    "Il club si è immediatamente messo in contatto con i propri giocatori e le autorità competenti per garantire che vengano prese tutte le misure necessarie a proteggere la sicurezza dei nostri giocatori, dei membri dello staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte", si legge in una dichiarazione rilasciata domenica.

    "L'ACF Fiorentina, nel ringraziare i numerosi tifosi che hanno già dimostrato affetto e sostegno sulla scia di questi episodi vergognosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza nel club".

    È in questo clima di amarezza e ostilità che la Fiorentina ospiterà domenica il Verona, diciannovesimo in classifica , in quella che è di fatto "una finale", come ha ammesso Vanoli. La vittoria è fondamentale per la Viola, che è già a sette punti dalla salvezza. Un'altra sconfitta sarebbe un colpo devastante per la sua flebile speranza di diventare la prima squadra a evitare la retrocessione dalla Serie A dopo non aver vinto nessuna delle prime 14 partite.

    La sconfitta aumenterebbe anche la pressione sul presidente del club Commisso, che sarà ancora una volta assente dall'Artemio Franchi mentre l'americano di origini italiane si riprende da un intervento chirurgico alla schiena. Ci sono state persino voci secondo cui il presidente, sotto pressione, starebbe valutando la possibilità di vendere il club, ma in quella che è stata una sorta di lettera aperta ai tifosi pubblicata questa settimana, ha insistito in un'intervista a La Nazione che non ha alcuna intenzione di abbandonare la Fiorentina, soprattutto in questo momento particolarmente delicato.

    "Tutte le aziende attraversano periodi difficili", ha detto Commisso. "Ma la lungimiranza di chi le guida sta nell'imparare dai momenti bui per uscirne più forti. Non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e di certo non inizierò ora.

    Siamo in una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo. Non possiamo permettere che la Fiorentina retroceda. Tutti devono sentirsi responsabili, il club, i giocatori, tutti coloro che lavorano intorno alla squadra. Ma abbiamo bisogno di tutti: soprattutto dei nostri tifosi. Mi mancate. Restate vicini alla squadra".

    Vanoli, Dzeko e il resto della squadra della Fiorentina sperano che questo ultimo appello non cada nel vuoto: la Fiorentina ha davvero bisogno di tutto l'aiuto possibile in questo momento.

