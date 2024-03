Come giocherà la Salernitana con Colantuono: modulo, formazioni e titolari

I granata si affidano a Colantuono come traghettatore dopo l'esonero di Fabio Liverani: che tipo di calcio farà?

Le ultime immagini di Stefano Colantuono in panchina lo ritraggono con il bomber della Salernitana: uno scherzo del destino.

Era il 2022 ed era stato chiamato a risollevare, disperatamente, una situazione praticamente segnata: Davide Nicola permettendo. Perché poi sappiamo tutti com'è finita, quell'anno lì.

Eppure, non è stata l'ultima esperienza con la Salernitana e, a dire il vero, non lo sarà. Perché i granata hanno deciso di esonerare Fabio Liverani chiamando il quarto allenatore della sua annata disastrosa. Proprio Colantuono, per la terza volta nella storia.