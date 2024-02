Come giocherà il Sassuolo di Bigica: moduli, cambi e il ruolo di Berardi

Il Sassuolo riparte da Bigica dopo l'esonero di Dionisi: ecco con quale modulo e con quali calciatori giocherà il nuovo tecnico neroverde.

Ufficializzato l'esonero di Alessio Dionisi, il Sassuolo ha optato per la soluzione interna per provare a dare una svolta alla propria stagione, con l'obiettivo di allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona retrocessione.

Toccherà dunque ad Emiliano Bigica, ex tecnico della Primavera neroverde, risollevare le sorti del club emiliano per centrare l'obiettivo della permanenza in Serie A.

Andiamo a scoprire come giocherà il Sassuolo di Bigica: dai cambi ai moduli fino alla gestione di Domenico Berardi, leader tecnico della squadra.