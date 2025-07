La Juve accoglie il suo nuovo attaccante che arriva a parametro zero dopo cinque stagioni al Lille: ecco dove giocherà nello scacchiere di Tudor.

La Juventus, nella giornata di venerdì 4 luglio, ha definito l'ingaggio di Jonathan David.

L'attaccante canadese, approdato in giornata a Torino per sostenere le visite mediche per conto della Juve, prima di porre il proverbiale nero su bianco sul contratto che lo legherà al club piemontese per le prossime cinque stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2030.

Ma dove giocherà David all'interno dell'impianto tattico architettato da Igor Tudor alla Juve?