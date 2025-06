Come giocherà l'Atalanta di Juric: continuità tattica col maestro Gasperini

Juric sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta: una scelta di chiara natura tattica, in continuità col lavoro svolto da Gasperini.

Dopo nove anni l'Atalanta è alle prese con una stagione da preparare senza Gian Piero Gasperini, scelto dalla Roma per intraprendere un nuovo progetto tecnico in grado di riportare i giallorossi in quella Champions League tanto agognata.

Il casting organizzato dalla dirigenza della 'Dea' per la ricerca di un sostituto può dirsi concluso: Pagliuca e i Percassi hanno optato per Ivan Juric, rimasto senza contratto dopo la pessima esperienza in Premier League alla guida del Southampton.

Una decisione figlia dello stretto rapporto che da sempre lega il croato a Gasperini, volta a perseguire una continuità tattica e a non stravolgere gli equilibri venutisi a creare durante questi lunghi nove anni di gestione dell'allenatore piemontese.