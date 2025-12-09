Pubblicità
Pubblicità
Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Come gioca il nuovo Liverpool senza Salah: il ruolo inedito di Szoboszlai anche contro l'Inter e le scelte di Slot

L'ungherese ha giocato tutti i minuti di tutte le partite tra Premier League e Champions, spesso nell'inedita posizione di esterno destro. Ma Slot dice: "Non lo vedo lì a lungo".

Pubblicità

Non è ancora la fine di un'era, ma potrebbe diventarlo presto. Specialmente se i dissidi tra Mohamed Salah e Arne Slot, che hanno portato all'esclusione della stella egiziana del Liverpool dalla sfida di Champions League contro l'Inter, non verranno appianati in fretta.

Salah a San Siro non ci sarà, non è stato nemmeno convocato, e dunque il Liverpool dovrà fare a meno di lui. O meglio: stava già facendo a meno di lui. Per tre volte di fila l'ex giocatore di Fiorentina e Roma è andato in panchina, l'ultima sabato in casa del Leeds, ed è proprio questa la miccia che ha scatenato l'esplosione e l'incendio.

Nel mare di difficoltà stagionali da cui i Reds proprio non riescono a uscire, come conferma il -10 dall'Arsenal capolista e il recente 1-4 interno contro il PSV, c'è insomma anche quella di trovare un nuovo assetto e un nuovo equilibrio senza Salah. Ovvero, senza troppi giri di parole, uno dei più grandi calciatori del mondo nell'ultimo decennio.

Slot ha preparato la strada nelle ultime settimane e anche questa sera, contro l'Inter, andrà dritto per il proprio cammino. Proponendo un Liverpool nuovo e diverso da quello immaginato all'inizio della stagione.

  • SZOBOSZLAI A DESTRA

    A ricoprire il ruolo che sulla carta sarebbe di Salah è Dominik Szoboszlai. Uno che in linea teorica può fare un po' tutto, ma che nessuno si sarebbe aspettato di vedere esterno destro in un 4-2-3-1.

    Szoboszlai è il leader dell'Ungheria, è il talento che il Liverpool ha strappato al Lipsia nell'estate del 2023 e che lo scorso anno ha dato un contributo sostanzioso alla conquista del titolo di Premier League. Come centrocampista, però: non largo sulla fascia.

    Quest'anno Slot ha utilizzato Szoboszlai praticamente dappertutto, ma quasi mai nel proprio ruolo naturale. L'ungherese si è adattato perfino come terzino destro: lo ha fatto in diverse occasioni, l'ultima nel tremendo 0-3 interno contro il Nottingham Forest del 22 novembre.

    Con l'Inter il terzino lo farà il giovane Bradley. E davanti a lui, appunto, ci sarà Szoboszlai. Che lì, esterno destro, ha già giocato nelle ultime tre partite di Premier League, la prima vinta col West Ham e le altre due pareggiate con Sunderland e Leeds.

    • Pubblicità

  • VERSATILITÀ E TUTTI I MINUTI IN CAMPO

    Se Salah è ormai diventato una seconda scelta nei pensieri di Slot, il vero insostituibile del manager olandese è proprio Szoboszlai. Il quale, fino a questo momento, è rimasto in campo semplicemente per tutti i minuti di tutte le partite.

    1890 sono i minuti collezionati dal jolly dei Reds tra Premier League, Champions League e la gara del Community Shield giocata ad inizio stagione contro il Crystal Palace. Le uniche assenze? Nella Carabao Cup, tradizionalmente riservata a turnover e utilizzo dei giovani specialmente nei primi turni e competizione che il Liverpool ha peraltro già abbandonato, perdendo contro lo stesso Palace alla fine di ottobre.

    Szoboszlai ha fatto di tutto: il centrocampista, il trequartista, il terzino, l'esterno. E il rendimento non ne ha risentito: i dati realizzativi raccontano di 4 goal e 5 assist in 21 presenze tra tutte le competizioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-LEEDS-LIVERPOOLAFP

    "NON LO VEDO LÌ PER MOLTO TEMPO"

    Szoboszlai è l'arma tattica di Slot, soprattutto dal punto di vista difensivo: sulla carta fa l'esterno, ma quando i Reds non hanno il possesso del pallone dà una mano al centrocampo trasformando l'assetto del Liverpool in una sorta di 4-3-3.

    Lo stesso Slot, però, qualche giorno fa ha ammesso di preferire Szoboszlai altrove: dunque più centralmente, in mezzo al campo, mezzala o trequartista.

    "Non lo vedo esterno ancora per molto tempo. Dominik può anche aiutarci come terzino o come esterno, se necessario, ma è più un centrocampista. Non mi aspetto di schierarlo sempre in quel ruolo a febbraio-marzo. Corre per due e questo ci è utile, ma a lungo termine dovremo avere ali che giocano come ali, centrocampisti che giocano come centrocampisti e difensori che giocano come difensori".

  • ANCORA ESTERNO CONTRO L'INTER

    Intanto, però, Szoboszlai giocherà esterno anche contro l'Inter. Il Liverpool si schiererà in campo col solito 4-2-3-1, con l'ungherese a destra, Wirtz da 10 e a sinistra probabilmente Ekitike, visto che Gakpo, non al meglio, non è stato nemmeno convocato.

    Così, dunque, i Reds dovrebbero scendere in campo questa sera per cercare di fare un passo importante verso la qualificazione alla prossima fase:

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All. Slot

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • E SALAH?

    Il tutto, naturalmente, in attesa di capire quale sarà il futuro di Mohamed Salah. L'egiziano ha sganciato la bomba lunedì, scuotendo l'ambiente del Liverpool alla vigilia di una sfida delicatissima, e intanto si appresta a partire per la Coppa d'Africa. Cosa accadrà al suo rientro? Nessuno può saperlo.

    "Sono fermamente convinto che per un giocatore ci sia sempre la possibilità di rientrare in squadra": così ha parlato Slot durante la conferenza stampa pre Inter-Liverpool, tenendo dunque le porte aperte a Salah nonostante lo sfogo dell'ex romanista.

    Intanto, però, il nuovo Liverpool senza di lui è già nato. Tra mille difficoltà e il desiderio di cambiare una stagione cominciata malissimo. Magari a partire dalla sfida da mille e una notte contro l'Inter.

Champions League
Inter crest
Inter
INT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0