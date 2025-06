Come Garnacho si è rovinato il futuro al Manchester United: tra polemiche e post social, il club lo ha scaricato

Il rapporto dell'argentino coi Red Devils si è deteriorato. E ora è il rischio è che i potenziali acquirenti siano scoraggiati dal suo atteggiamento.

Forse avrete sentito parlare del film "How to Lose Friends & Alienate People", tradotto in italiano come "Star System - Se non ci sei non esisti". Alejandro Garnacho ha appena scritto il sequel: "Come perdere i tifosi e alienarsi i potenziali club".

L'esterno del Manchester United si sta godendo le vacanze estive e sta cercando una nuova squadra dopo che Ruben Amorim gli ha detto di trovarsene una. Ma invece di mantenere un profilo basso, domenica sera ha deliberatamente cercato la polemica e provocato i tifosi dei Red Devils con un post su Instagram. Entrando in una villa di lusso a Ibiza, tra una Ferrari e una Lamborghini, Garnacho ha posato indossando una maglia dell'Aston Villa con il nome di Marcus Rashford sulla schiena. Quest'ultimo ha risposto con entusiasmo al post, chiamando Garnacho "mio fratello".

Il messaggio che Garnacho voleva mandare era chiarissimo. Si stava schierando dalla parte di Rashford e contro l'allenatore e la dirigenza dello United, formando un'alleanza tra emarginati che stanno per lasciare definitivamente il luogo che li ha formati. Stava dipingendo se stesso e l'inglese come vittime.

Ma Garnacho non ha solo contribuito a irritare i tifosi dello United: nonostante il suo enorme talento, ha anche lanciato un segnale d'allarme a tutti gli altri club che potrebbero volerlo ingaggiare quest'estate e regalargli il sospirato addio all'Old Trafford.