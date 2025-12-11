Come funziona il Pass Giornata di DAZN per vedere in pay per view la Serie A: come attivarlo e quanto costa

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
A partire dalla quattordicesima giornata di Serie A, quella che si è disputata tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre e che è andata in archivio con il 3-2 del Milan sul Torino, DAZN ha lanciato una nuova offerta per gli abbonati: il Pass Giornata.
Di che cosa si tratta? Della possibilità di acquistare in pay per view una singola giornata del campionato di Serie A, come fosse un pacchetto. Funzionalità che, appunto, è entrata in vigore proprio a partire dal quattordicesimo turno.
Come funziona il Pass Giornata di DAZN? Come si attiva e quanto costa? Tutte le informazioni.