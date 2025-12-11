Come funziona il Pass Giornata di DAZN per vedere in pay per view la Serie A: come attivarlo e quanto costa

Il costo per acquistare il Pass Giornata alla vigilia di una determinata giornata di Serie A è di 19,99 euro e, come già spiegato, è relativo solo e soltanto a quel turno tra anticipi e posticipi.

Come spiegato ancora da DAZN, il rinnovo non è automatico "proprio perché è relativo ad un singolo weekend di campionato: dopo l'ultima partita della giornata, il servizio si esaurisce".