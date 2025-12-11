Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Logo DAZNGetty Images
Stefano Silvestri

Come funziona il Pass Giornata di DAZN per vedere in pay per view la Serie A: come attivarlo e quanto costa

A partire dalla quattordicesima giornata di Serie A, DAZN ha lanciato una nuova offerta per gli abbonati: sarà possibile acquistare solamente la singola giornata di campionato.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

A partire dalla quattordicesima giornata di Serie A, quella che si è disputata tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre e che è andata in archivio con il 3-2 del Milan sul Torino, DAZN ha lanciato una nuova offerta per gli abbonati: il Pass Giornata.

Di che cosa si tratta? Della possibilità di acquistare in pay per view una singola giornata del campionato di Serie A, come fosse un pacchetto. Funzionalità che, appunto, è entrata in vigore proprio a partire dal quattordicesimo turno.

Come funziona il Pass Giornata di DAZN? Come si attiva e quanto costa? Tutte le informazioni.

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

  • COS'È IL PASS GIORNATA DI DAZN

    Il Pass Giornata, come spiegato da DAZN, non è dunque un abbonamento: si tratta di un prodotto pay per view che permette a chi lo acquista di seguire solo quella determinata giornata di Serie A, esaurendosi dunque con la conclusione della stessa.

    La fruizione del turno di campionato non si limita solo alle partite e dunque ai 90 minuti in campo: come precisato dalla piattaforma, sono inclusi anche i pre e post-partita, le zone goal e i programmi di approfondimento live di DAZN.

    Il pay per view non è una novità assoluta per quanto riguarda DAZN, che seguendo l'esempio di altri paesi esteri lo aveva portato in Italia già alla fine del 2023: in un primo momento, però, era riservato ai match di boxe.

    • Pubblicità

  • A CHI È RISERVATO

    Il Pass Giornata di DAZN è riservato a tutti i clienti che hanno un un abbonamento DAZN Goal o MyClub Pass attivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO COSTA IL PASS GIORNATA

    Il costo per acquistare il Pass Giornata alla vigilia di una determinata giornata di Serie A è di 19,99 euro e, come già spiegato, è relativo solo e soltanto a quel turno tra anticipi e posticipi.

    Come spiegato ancora da DAZN, il rinnovo non è automatico "proprio perché è relativo ad un singolo weekend di campionato: dopo l'ultima partita della giornata, il servizio si esaurisce".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • COME ATTIVARE IL PASS GIORNATA

    Per attivare il Pass Giornata di DAZN si deve accedere al sito o all'app della piattaforma, entrare nella sezione “Il Mio Account”, andando poi su "Servizi aggiuntivi" e infine nella finestra "Pay Per View". Qui, infine, si dovrà selezionare il Pass dedicato alla giornata che sta per iniziare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0