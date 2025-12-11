Come cambierebbe la Juventus col 4-2-3-1, il piano di Spalletti: le possibili soluzioni per l'allenatore bianconero

Da sciogliere anche il nodo sul centrocampo dove a contendersi due maglie saranno almeno quattro giocatori.

Al momento i titolari dovrebbero essere Manuel Locatelli e Khephren Thuram, ma come detto l'avanzamento di Koopmeiners rischia di togliere un posto.

Mentre anche Fabio Miretti sta velocemente scalando le gerarchie ed è molto apprezzato da Spalletti. In caso di necessità inoltre nel ruolo possono giocare pure Adzic e McKennie.