Come cambierebbe la Juventus col 4-2-3-1, il piano di Spalletti: le possibili soluzioni per l'allenatore bianconero

La vittoria contro il Pafos, oltre a tre punti importantissimi in chiave playoff di Champions League, lascia in dote alla Juventus anche spunti interessanti sul futuro.
I bianconeri infatti sono riusciti a bucare la difesa cipriota solo dopo il cambio di modulo col passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro.
Un cambio che peraltro Spalletti aveva in mente fin dal giorno del suo arrivato a Torino ma che finora non ha mai potuto adottare per cause di forza maggiore.
Ora però il tempo sembra finalmente essere maturo per una modifica definitiva rispetto al 3-4-2-1 utilizzato negli ultimi mesi: ma come cambierebbe la Juventus?