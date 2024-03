Come cambia la Roma con il ritorno di Abraham: tutte le opzioni di De Rossi

De Rossi si appresta a riabbracciare Abraham: come cambierà l'assetto tattico giallorosso col rientro dell'inglese?

Si avvicina, sempre di più, il momento del tanto atteso ritorno in campo di Tammy Abraham.

L'attaccante della Roma, fermo ai box da ormai 9 mesi a causa della rottura del legamento crociato, ha ormai completato il suo lungo e complicato percorso di recupero, e ora si appresta a tornare a disposizione del suo nuovo allenatore Daniele De Rossi.

Da circa dieci giorni, l'attaccante inglese è tornato infatti ad allenarsi parzialmente in gruppo e contro il Sassuolo è stato anche convocato, nonostante non sia ancora del tutto pronto per dare il proprio contributo in campo.

L'attesa da parte del popolo giallorosso per rivedere il loro numero 9 di nuovo protagonista fa il paio con la curiosità di capire come cambierà la Roma con il rientro dell'attaccante.