Come cambia il Napoli in attacco: da Lucca, Lang e Ndoye alle cessioni di Ngonge e Simeone

Il Napoli stringe per Lucca e Ndoye, ha chiuso per Lang e darà via Ngonge e Simeone: nuovo mosaico offensivo in casa azzurra.

Il mosaico è tratto.

Restyling offensivo in casa Napoli, dove Antonio Conte ha idee chiarissime su come alzare l'asticella in vista di una stagione nella quale gli azzurri dovranno difendere lo Scudetto vinto e misurarsi col palcoscenico della nuova Champions.

Ecco spiegate le mosse work in progress che stanno interessando prevalentemente il settore avanzato, con esterni alti e ruolo di centravanti cantiere aperto per modellare le opzioni in base a richieste e necessità dell'allenatore salentino.

Dal colpo Lucca all'uscita di Giovanni Simeone: come sta per cambiare il Napoli in attacco.