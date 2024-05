Momenti opposti e un obiettivo comune: come arrivano Atalanta e Juventus alla finale di Coppa Italia

Nerazzurri e bianconeri arrivano all'atto finale di Roma vivendo momenti diametralmente opposti: la Dea vola, Madama è in crisi totale.

Riflettori puntati sullo Stadio Olimpico di Roma dove, mercoledì 15 maggio, si assegna l'ultimo trofeo italiano della stagione 2023/24.

Dopo lo Scudetto e la Supercoppa italiana conquistate dall'Inter di Simone Inzaghi, a giocarsi l'ultimo atto della finale di Coppa Italia saranno Atalanta-Juventus.

Una finale che altro non è che una riedizione del confronto disputatosi nell'annata 2020/21 quando al Mapei Stadium di Reggio Emilia i bianconeri si imposero per 2-1.

Mercoledì, in terra capitolina, le motivazioni non mancheranno: la Dea cerca un trofeo che manca dal 1964, mentre Madama vuole interrompere il digiuno di titoli iniziato proprio dopo la vittoria di tre anni fa in Emilia.

Andiamo a vedere come arrivano Atalanta e Juventus alla finale di Coppa Italia.