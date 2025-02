Come arriva il Feyenoord alla sfida col Milan di Champions: le sconfitte pesanti, l'esonero dell'allenatore e l'addio di Gimenez

La formazione olandese si presenta al match col Milan in una situazione difficile: le sconfitte pesanti ha spinto la società a esonerare Priske.

La vigilia dell’andata del delicato doppio confronto nei playoff di Champions League contro il Milan, in casa Feyenoord si è accesa improvvisamente a causa di una notizia che ha sconvolto i piani del club di Rotterdam.

Il tecnico danese Brian Priske, 47 anni, è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, affidata all’attuale allenatore della formazione Under 21 Pascal Bosschaart, che ha ricevuto l'incarico ad interim, ovvero fino alla nomina dell’erede di Priske.

Una decisione frutto di risultati deludenti, che ha spinto la dirigenza a cambiare prima di un doppio appuntamento fondamentale per la stagione del Feyenoord, che contro il Diavolo di Sergio Conceicao si gioca la qualificazione agli ottavi di finale.

A questo bisogno aggiungere la pesante cessione di Santiago Gimenez, che se da una parte ha consentito alla società di monetizzare con una cifra importante nelle casse, dall’altra ha privato l’allenatore e i compagni di un calciatore di assoluto livello.

L’attaccante sarà il pericolo numero uno proprio in occasione del doppio confronto contro il Milan, con i rossoneri che avranno proprio il messicano come arma in più per provare a scardinare la difesa del Feyenoord.