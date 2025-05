Jeremie Frimpong sarà un nuovo giocatore del Liverpool che pagherà la cifra della clausola rescissoria presente nel contratto col Bayer Leverkusen.

Fresco di festa per la Premier League conquistata in grande scioltezza, il Liverpool si concede un bel regalo in vista della prossima stagione.

È praticamente fatta per l'acquisto di Jeremie Frimpong, uno dei punti di forza del Bayer Leverkusen dei miracoli.

Una freccia sulla fascia destra per il tecnico Slot, pronto ad accogliere il connazionale nel suggestivo tempio di 'Anfield'.