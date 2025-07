Cole Palmer è Frank Lampard, Didier Drogba ed Eden Hazard in uno solo: la nuova leggenda moderna del Chelsea combina le migliori caratteristiche degli immortali di Stamford Bridge

Cole Palmer è già una leggenda moderna del Chelsea, con il suo stile che combina il meglio di altri grandi campioni del passato come Frank Lampard, Didier Drogba ed Eden Hazard.

"Tutti hanno parlato male di noi per tutta la stagione", ha dichiarato con la sua consueta leggerezza Cole Palmer dopo che il Chelsea è stato incoronato campione del mondo domenica. "Ma sento che stiamo andando nella direzione giusta". I Blues non solo hanno battuto il Paris Saint-Germain, considerato da tutti la migliore squadra al mondo, ma l'hanno letteralmente distrutta nella prima finale della nuova edizione del Mondiale per Club, vincendo per 3-0 al MetLife Stadium.

Il Chelsea non aveva molte possibilità di vincere la sfida in New Jersey. Il suo percorso nel torneo, rispetto al calvario affrontato dal PSG, era stato deriso perché ricordava la sua campagna in Conference League. Quando Levi Colwill e il capitano Reece James hanno espresso la loro fiducia prima della partita, sono stati considerati degli 'illusi'.

Eppure eccoci qui, in una realtà in cui il Chelsea sta godendo di nuovo dei fasti del dominio mondiale. Il club si trova in una posizione molto diversa rispetto all'ultima volta in cui aveva vinto la Coppa del Mondo per club nel 2022, ma è comunque vincitore. Le critiche che circondavano il BlueCo si sono placate, e questo è in gran parte merito del protagonista del loro progetto.

Palmer ha segnato due dei tre goal del Chelsea e ha servito l'assist per Joao Pedro nei primi 43 minuti del primo tempo. È stato lui a mettere in difficoltà anche il grande Luis Enrique, lasciando il segno su tutta la partita, mentre il PSG veniva sballottato dai londinesi. Ora che ha un trofeo in bacheca e abbastanza credito in banca, possiamo iniziare a parlare di Palmer in termini più grandi.