Il tecnico della Salernitana spiega perché non ha esultato al goal del pareggio firmato da Maggiore in pieno recupero.

Nonostante il goal firmato da Maggiore in pieno recupero, Colantuono non ha esultato per il pareggio della sua Salernitana contro il Sassuolo.

Un atteggiamento decisamente insolito per un allenatore, ma che il tecnico ha spiegato ai microfoni di DAZN.

Alla base della mancata esultanza di Colantuono in panchina infatti c'è un motivo ben preciso.