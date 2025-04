Clima teso al Marsiglia? La verità di De Zerbi: "Dette cose false, mi sento come se fossi un criminale"

De Zerbi nega le voci di una frattura nel rapporto coi giocatori del Marsiglia: "So chi le ha messe in giro. Amo le sfide e le polemiche".

Non si placano le polemiche in casa Marsiglia, relative al rapporto tra i giocatori e Roberto De Zerbi: l'indiscrezione lanciata da 'L'Equipe' in merito ai contrasti che di recente ci sarebbero stati tra il tecnico e la squadra non hanno fatto che riscaldare ulteriormente un clima già rovente.

Oggi, intervenuto in conferenza stampa, è toccato proprio a De Zerbi dire la sua: negate con forza le voci di una frattura insanabile con la squadra, all'interno di un momento di certo non semplice da gestire alla luce delle brutte prestazioni e degli scarsi risultati.

Di seguito le dichiarazioni più rilevanti del tecnico.