Claudio Ranieri ha deciso: lascia il Cagliari e si ritira dal calcio

Dopo la conquista della salvezza contro il Sassuolo, l'allenatore rossoblù termina la sua carriera dando l'addio al calcio.

Di questa decisione resteranno diverse immagini: una, tra queste, si lega indissolubilmente alle lacrime versate, con gioia e commozione, sotto la curva del Mapei Stadium, dopo la conquista della salvezza del Cagliari contro il Sassuolo.

Nelle ore successive all'ennesima impresa è stato più volte rilanciato il tema del futuro di Claudio Ranieri: deciso, scritto, "chiuso" come il cerchio della sua carriera. Perché "Sir Claudio" (solo soprannome, per adesso, e non titolo) dice basta.

Questo quanto comunicato dal club: e, a rigor di logica, non sembrava esserci finale migliore per lui, il suo Cagliari e i tifosi.