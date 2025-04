Claudio Echeverri, Reigan Heskey e otto giovani stelle del Manchester City per la ricostruzione di Pep Guardiola

Grazie a tanti giovani interessanti che stanno emergendo nell'Academy, il City potrebbe non aver bisogno di spendere cifre folli nel mercato

Il Manchester City ha bisogno di cambiamenti. Questo è ovvio, vista la deludente stagione 2024-25, che ha visto la squadra di Pep Guardiola cedere senza combattere il titolo di Premier League e uscire prematuramente dalla Champions League. Naturalmente, ci si aspetta che il club ora tiri fuori il portafoglio per risolvere i propri problemi, ma potrebbe non essere necessario.

L'Abu Dhabi United Group ha investito nel proprio sistema di accademie, e questo impegno ha dato i suoi frutti negli ultimi anni: l'emergere di giocatori come Rico Lewis, James McAtee e, naturalmente, Phil Foden ne sono la prova, mentre Nico O'Reilly e Jahmai Simpson-Pusey hanno entrambi fatto il loro debutto in Premier League in questa stagione.

Ma la fonte non si è prosciugata. Anzi, Guardiola non deve far altro che guardare le squadre giovanili del City. Gli Under 18 volano in cima alla classifica della Premier League, con 69 goal segnati in 20 partite e subendone solo 14. Sono i detentori della FA Youth Cup e si sono qualificati per la semifinale della competizione in questa stagione, mentre la loro squadra è anche in cima alla classifica della Premier League 2.

Tutto ciò indica che all'Etihad stanno emergendo grandi talenti e, in vista di un'estate impegnativa per la prima squadra che include la partecipazione alla Coppa del Mondo per Club, GOAL presenta alcune delle giovani stelle che potrebbero essere sul punto di sfondare e facilitare il progetto di ricostruzione.