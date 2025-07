Classifica ranking UEFA 2025/2026: Italia a caccia della quinta squadra in Champions, tutti gli aggiornamenti

Dopo il primo posto nel ranking 23/24 che ha portato ad una squadra in più, la Serie A ci riprova nella nuova annata europea cominciata a luglio.

Dopo la prima volta del 2024/2025, pian piano i tifosi si abitueranno alla nuova Champions a 36 squadre e un solo girone, rispetto alle 32 del passato e i famosi otto gruppi che hanno tenuto compagnia ai fans per decenni.

Aumentando il numero di squadre, la UEFA ha deciso di premiare le federazioni che al termine di ogni annata hanno ottenuto più punti con le proprie squadre in Champions, Europa League e Conference: la prima e la seconda del ranking UEFA stagionale ottengono un team in più nell'annata di Champions League successiva. La corsa per il 2026/2027, che premierà le migliori nazioni nel 2025/2026, è cominciata a luglio.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti del ranking UEFA da luglio 2025 a maggio 2026, quando la classifica finale vedrà due nazioni conquistare una squadra in più per il proprio campionato, come accaduto nel 2024 con Italia e Germania e nella primavera 2025 con Spagna e Inghilterra.