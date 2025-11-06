Classifica Europa League 2025/2026, chi va agli ottavi e chi ai playoff? Il regolamento e gli aggiornamenti

Come lo scorso anno, segnare molti goal e subirne pochi è essenziale nella nuova Europa League. In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, infatti, conta prima di tutto la differenza reti.

Qualora due o più squadre di Europa League siano a pari punti in classifica e abbiano ottenuto la stessa differenza reti si considera il maggior numero di goal segnati nel corso delle otto partite, mentre in caso di ulteriore parità dopo differenza reti e goal messi a segno viene considerato il maggior numero di reti in trasferta.

Ulteriori criteri utilizzabili davanti alla parità di punteggio nell'Europa League 25/26 sono: maggior numero di vittorie, maggior numero di vittorie in trasferta, maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari, miglior differenza reti collettiva degli avversari, maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari, punti disciplina e infine ranking.