Classifica Champions 2025/2026, chi va agli ottavi e chi ai playoff? Il regolamento e gli aggiornamenti

La classifica di Champions League 25/26 aggiornata: otto squadre qualificate direttamente, sedici giocheranno gli spareggi per andare avanti.

Tra settembre 2025 e gennaio 2026 si gioca il girone unico di Champions League, in cui le prime della classe potranno prendere parte direttamente agli ottavi, mentre quelle arrivate subito dopo parteciperanno ai playoff con la speranza di andare oltre nella massima competizione europee. Le ultime, come già accaduto nella passata annata, saranno invece eliminate.

Sedici squadre giocano gli spareggi in virtù della loro posizione in classifica, consapevoli di dover disputare ulteriori due partite ad eliminazione diretta ma anche del fatto che il PSG Campione nella primavera 2025 è èassato proprio dai playoff.

Ma come stanno andando le trentasei squadre di Champions e in particolare le quattro italiane presenti? Vediamolo:

  • I PRIMI OTTO POSTI: LA CLASSIFICA CHAMPIONS

    1. Arsenal 12 punti (diff. reti +13)
    2. PSG 12 punti (diff.reti +11)
    3. Bayern Monaco 12 punti (+9)
    4. Inter 12 punti (diff. reti +9)
    5. Real Madrid 12 punti (diff.reti +7)
    6. Borussia Dortmund 10 punti (diff. reti +6)
    7. Chelsea 10 punti (diff. reti +6)
    8. Sporting 10 punti (diff. reti +6)
  • I POSTI DAL NONO AL 24ESIMO: LA CLASSIFICA

    • 9 Manchester City 10 punti (diff. reti +5)
    • 10 Atalanta 10 punti (diff.reti +1)
    • 11 Newcastle 9 punti (diff.reti +7)
    • 12 Atletico Madrid 9 punti (diff.reti +2)
    • 13 Liverpool 9 punti (diff. reti +2)
    • 14 Galatasaray 9 punti (diff. reti +1)
    • 15 PSV 8 punti (diff.reti +5)
    • 16 Tottenham 8 punti (diff. reti +3)
    • 17 Bayer Leverkusen 8 punti (diff. reti -2)
    • 18 Barcellona 7 punti (diff. reti +2) 
    • 19 Qarabag 7 punti (diff. reti -1)
    • 20 Napoli 7 punti (diff. reti -3)
    • 21 Marsiglia 6 punti (diff. reti +2)
    • 22 Juventus 6 punti (diff. reti 0)
    • 23 Monaco 6 punti (diff. reti -2)
    • 24 Pafos 6 punti (diff.reti -3)
  • I POSTI DAL 25ESIMO AL 36ESIMO: LA CLASSIFICA

    • 25 Uniong SG 6 punti (diff. reti -7)
    • 26 Bruges 4 punti (diff. reti -5)
    • 27 Athletic Bilbao 4 punti (diff. reti -5)
    • 28 Eintracht Francoforte 4 punti (diff.reti -7)
    • 29 Copenaghen 4 punti (diff. reti -7)
    • 30 Benfica 3 punti (diff. reti -4)
    • 31 Slavia Praga 3 punti (diff. reti -6)
    • 32 Bodo/Glimt 2 punti (diff. reti -4)
    • 33 Olympiacos 2 punti (diff. reti -8)
    • 34 Villarreal 1 punto (diff. reti -8)
    • 35 Kairat Almaty 1 punto (diff. reti -10)
    • 36 Ajax 0 punti (diff. reti -15)

  • PARI PUNTI, I CRITERI

    Segnare molti goal e subirne pochi è essenziale nella nuova Champions League, il cui format è stato introdotto nel 2024. In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, infatti, conta prima di tutto la differenza reti.

    Qualora due o più squadre siano a pari punti in classifica e abbiano ottenuto la stessa differenza reti si considera il maggior numero di goal segnati nel corso delle otto partite, mentre in caso di ulteriore parità dopo differenza reti e goal messi a segno viene considerato il maggior numero di reti in trasferta.

    Ulteriori criteri utilizzabili davanti alla parità di punteggio sono: maggior numero di vittorie, maggior numero di vittorie in trasferta, maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari, miglior differenza reti collettiva degli avversari, maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari, punti disciplina e infine ranking.

