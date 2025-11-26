Classifica Champions 2025/2026, chi va agli ottavi e chi ai playoff? Il regolamento e gli aggiornamenti

Tra settembre 2025 e gennaio 2026 si gioca il girone unico di Champions League, in cui le prime della classe potranno prendere parte direttamente agli ottavi, mentre quelle arrivate subito dopo parteciperanno ai playoff con la speranza di andare oltre nella massima competizione europee. Le ultime, come già accaduto nella passata annata, saranno invece eliminate.
Sedici squadre giocano gli spareggi in virtù della loro posizione in classifica, consapevoli di dover disputare ulteriori due partite ad eliminazione diretta ma anche del fatto che il PSG Campione nella primavera 2025 è èassato proprio dai playoff.
Ma come stanno andando le trentasei squadre di Champions e in particolare le quattro italiane presenti? Vediamolo: