'Clasico' in versione horror per Mbappé: due goal annullati e tanti rimpianti

Mbappé è caduto nella trappola tesa dalla difesa del Barcellona: costantemente in fuorigioco, l'ex PSG non è riuscito a incidere.

Non è stata una serata come quelle a cui era da tempo abituato, segnata questa da innumerevoli difficoltà a ergersi a trascinatore del Real Madrid: Kylian Mbappé ha vissuto momenti decisamente migliori rispetto al 'Clasico' andato in scena a Madrid.

Il fuoriclasse francese non solo è rimasto a secco, ma nulla ha potuto per impedire la debacle dei suoi al cospetto di un Barcellona dominatore in una ripresa da incubo per la formazione madrilena.

Lo stesso Mbappé non è riuscito a incidere ed è caduto nella trappola organizzata per lui dai difensori di Flick, abili nel mandarlo spesso e volentieri in fuorigioco.