Clamoroso Nico Williams: niente Barcellona, ha rinnovato con l'Athletic Bilbao fino al 2035

Si chiude ufficialmente con una sorpresa la telenovela sul futuro di Nico Williams: si è legato all'Athletic per i prossimi 10 anni.

Il progetto del Barcellona, per il secondo anno di fila, è svanito sul più bello. Nico Williams non indosserà la maglia blaugrana nella prossima stagione. Anzi: rimarrà all'Athletic Bilbao per molto, moltissimo tempo.

Il club basco ha annunciato ufficialmente in mattinata di aver rinnovato il contratto della propria stella. La natura del prolungamento non è per nulla banale: è di durata addirittura decennale, dunque fino al 30 giugno del 2035.

Si chiude così una telenovela che, a un certo punto, pareva avere un ultimo capitolo scontato: quello del trasferimento al Barcellona, apparentemente in vantaggio rispetto al Bayern. Per la seconda estate di fila, al contrario, è un trasferimento che non avverrà.