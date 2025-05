Cittadella-Brescia si gioca dopo un'ora, malore sugli spalti: elicottero in campo, arresto cardiaco per un tifoso

Cittadella vs Brescia

Tensione massima al Tombolato, dove Cittadella e Brescia hanno lasciato il campo in seguito al malore accusato da un tifoso prima della partita.

Un tifoso è stato trasportato via in ambulanza dopo aver subito un arresto cardiaco. È successo al Tombolato, stadio del Cittadella che avrebbe dovuto ospitare la partita tra Cittadella e Brescia alle ore 17:15.

Dopo aver aspettato dieci minuti, le squadre hanno lasciato il campo, mentre un elicottero è atterrato sul prato del Tombolato così, in teoria, da portare via il tifoso, rianimato sul posto e trasportato all'ospedale più vicino.

Cittadella e Brescia sono così tornate in campo dopo l'arrivo del mezzo di soccorso, per poi essere rispedite nella 'pancia' del Tombolato per un'altra ora,

Rispetto a quanto sembrava dovesse avvenire inizialmente, alla fine il tifoso è stato trasportato via in ambulanza, subito dopo la partenza dell'elisoccorso. L'elicottero, una volta atterratto, è rimasto un'ora dietro la porta, prendendo nuovamente il volo intorno alle 18:10.