Cioffi esonerato, è ufficiale: non è più l'allenatore dell'Udinese

Il club friulano ha annunciato l'esonero del tecnico: fatale la sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Verona.

Adesso è ufficiale: l'Udinese ha esonerato Gabriele Cioffi, in seguito alla sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Verona e che rischia di complicare ulteriormente il finale di stagione dei friulani, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

Subentrato alla decima giornata dopo l'esonero di Andrea Sottil, il tecnico toscano non è riuscito a trovare quella continuità di risultati necessaria per garantire al club bianconero un finale di stagione tranquillo e, di conseguenza, per evitare il crollo definitivo si è scelto di intervenire con l'ennesimo ribaltone in panchina.

Per Cioffi si chiude dunque la seconda avventura in terra friulana: era infatti subentrato al timone del club per la prima volta nel dicembre del 2021 chiudendo poi la stagione al 12° posto.