Cile-Argentina dove vederla: DAZN, Sky, MOLA, Sportitalia o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Cile e l'Argentina si sfidano nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026: dove vedere la partita in tv e streaming.

Tornano le qualificazioni Mondiali con la partita tra il Cile, ultimo in classifica, e l’Argentina, già qualificata, nella sfida valida per la 15ª giornata delle qualificazioni sudamericane.

L’Argentina, campione del mondo in carica con 31 punti in 14 partite, approfitterà delle ultime gare per far esordire giovani talenti come Nico Paz, protagonista al Como con 6 goal e 9 assist, e Franco Mastantuono, 17enne del River Plate seguito dai grandi club europei. Torna anche Lionel Messi, pronto a lasciare un ultimo segno con la maglia dell’Albiceleste.

Il Cile di Ricardo Gareca, con soli 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte), punta a un risultato positivo per motivi più morali che di qualificazione

