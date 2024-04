Il club rossonero premia il nigeriano per la sfida con i salentini: il portoghese non sembra prenderla benissimo.

Roba da social, e questo va detto in premessa: perché poi il campo è un'altra cosa e non genera preoccupazioni.

Il Milan vince contro il Lecce e si proietta alla sfida di Europa League contro la Roma, nel "Derby" tutto italiano sul palcoscenico internazionale.

Per la partita contro i salentini è stato nominato MVP Samuel Chukwueze: una notizia che, però, non sembra aver lasciato soddisfatto Rafael Leao che, sui social, ha reagito in maniera enigmatica.