Christopher Nkunku vuole andarsene: l'attaccante comunica al Chelsea la sua volontà di lasciare il club

C. Nkunku

Christopher Nkunku vuole lasciare il Chelsea dopo aver faticato a trovare spazio: giocherà con il Bayern Monaco?

A quattro settimane dalla conclusione della stagione, il calciomercato comincia a carburare. Tra i giocatori che potrebbero infuocare le trattative c'è Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea che ha chiesto ai Blues di lasciare Londra.

Nkunku, infatti, vorrebbe trasferirsi in Germania alla corte del Bayern Monaco, ma per poter giocare per il team tedesco dovrà prima aspettare il trasferimento di Tel.

Su Tel c'è proprio un'altra londinese, il Tottenham: attualmente gli Spurs possono contare sul giocatore in prestito, ma lo acquisteranno anche definitivamente?