Christian Streich lascia il Friburgo: ufficiale lo storico addio dopo una vita nel club

L'allenatore tedesco lascia a fine stagione: tra giocatore, assistente e allenatore esperienza trentennale in squadra.

Quando, nel 2011, Christian Streich viene nominato allenatore del Friburgo, qualcosa ha assunto nel grande disegno che appartiene al club tedesco gli attributi di una familiare chiusura del cerchio.

Anche perché in rossonero Streich ci ha praticamente sempre vissuto, calcisticamente e non solo. Nato a Weil am Rhein, nel distretto governativo di Friburgo in Brisgovia, ha dato i primi calci nel club neanche diciottenne.

Poi tutta la trafila: giocatore, assistente e allenatore. E adesso la fine: dopo più di 30 anni nel club dirà addio ufficialmente, com'è stato annunciato.