Michael Di Chiaro

Chivu sul rigore di Inter-Liverpool: "Dobbiamo andare oltre le ingiustizie", interviene Palladino: "Non è mai rigore"

Il tecnico nerazzurro ha analizzato la sconfitta contro i Reds a Sky, poi arriva anche il commento dell'allenatore dell'Atalanta.

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky dopo Inter-Liverpool, match valevole per la sesta giornata della League Phase della Champions, terminato 0-1 in favore dei Reds.

Il match è stato deciso da un contestatissimo calcio di rigore assegnato agli inglesi per una leggera (eufemismo) trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz. L'arbitro, che aveva lasciato inizialmente correre, ha poi decretato la massima punizione in seguito all'on-field review.

Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

  • LA PARTITA

    "Credo fosse giusto il pareggio. Abbiamo avuto un approccio senza energia, abbiamo subito la pressione ma poi abbiamo trovato la chiave. Siamo stati condizionati dalle due sostituzioni, non potevo fare cambi perché mancava troppo tempo ma non avevamo più energia e non potevo cambiare. Purtroppo non abbiamo portato a casa niente ma abbiamo combattuto e lottato. Abbiamo avuto coraggio di provarci".

  • IL RIGORE PER IL LIVERPOOL

    "Il rigore? Commento poco le decisioni arbitrali. Io parlo di educazione e di quello che dobbiamo insegnare. L'arbitro ha visto tutto e non ha dato rigore. Poi interviene il Var...secondo me bisogna capire anche un po' le dinamiche. Dobbiamo accettare e combattere anche contro le ingiustizie".

  • I CAMBI NEL PRIMO TEMPO

    "Abbiamo iniziato con poca energia, poi siamo saliti e mi aspettavo di continuare nel secondo tempo gli ultimi 20 minuti del primo. Poi sono calate le energie e non potevo fare cambi. Ci siamo abbassati troppo"

  • IL SIPARIETTO CON PALLADINO

    Palladino interviene durante l'intervista di Chivu: "Ma non è rigore quello. Ma non esiste".

    Chivu: "No comment"

