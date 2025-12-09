Chivu sul rigore di Inter-Liverpool: "Dobbiamo andare oltre le ingiustizie", interviene Palladino: "Non è mai rigore"

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky dopo Inter-Liverpool, match valevole per la sesta giornata della League Phase della Champions, terminato 0-1 in favore dei Reds.
Il match è stato deciso da un contestatissimo calcio di rigore assegnato agli inglesi per una leggera (eufemismo) trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz. L'arbitro, che aveva lasciato inizialmente correre, ha poi decretato la massima punizione in seguito all'on-field review.
Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.