Chivu è il nuovo allenatore del Parma al posto di Pecchia: dove ha allenato prima di arrivare in Serie A

Svolta sulla panchina gialloblù: poche ore dopo l'esonero di Pecchia, la dirigenza ha trovato l'accordo con l'ex nerazzurro Cristian Chivu.

Il ribaltone, dopo la sconfitta contro la Roma determinata da una punizione capolavoro di Soulé, è completo: Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma e sostituirà Fabio Pecchia nella seconda e ultima parte della stagione.

Il club ducale, alla luce del terzultimo posto in classifica che vedrebbe la squadra di ritorno in Serie B se il campionato finisse oggi, ha optato per il cambio in panchina. E alla fine ha scelto proprio Chivu, dopo aver vagliato altri nomi e altri profili.

Per l'ex difensore di Roma e Inter, campione del Triplete nel 2010 sotto la guida di José Mourinho, si tratterà dell'esordio assoluto in Serie A nelle vesti di allenatore.