Chivu, l’ex Inter che può decidere lo Scudetto: dopo la Juventus e i nerazzurri vuole fermare al Tardini anche il Napoli

Parma Calcio 1913 vs SSC Napoli

Chivu sfida il Napoli col suo Parma: cerca la salvezza e può aiutare l’Inter, la sua ex squadra, nella corsa scudetto. Ha già fermato Juve e Inter.

Cristian Chivu si prepara a giocare un ruolo cruciale nella corsa Scudetto. Domenica, al Tardini, il Parma guidato dall’ex difensore dell’Inter affronterà il Napoli di Antonio Conte in una sfida che vale doppio: i gialloblù cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre i partenopei devono difendere il primo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

Il Parma, capace di esaltarsi contro le grandi, ha già battuto la Juventus e fermato sul pari proprio l’Inter.

Ora punta a un’altra impresa, mentre il tecnico rumeno, alla sua prima esperienza in Serie A, cerca conferme e risultati per chiudere al meglio la stagione.

La sfida tra Parma e Napoli sarà uno dei crocevia più delicati di questo campionato. Chivu si gioca la permanenza in Serie A e parte del suo futuro, il Napoli lotta per il titolo, l’Inter guarda e spera. Ancora una volta, uno scudetto può passare dai piedi - e dalla panchina - di un ex interista.