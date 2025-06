Chivu ha bisogno di fantasia sulla trequarti, come cambia il mercato dell'Inter e i possibili rinforzi: da Nico Paz ad Arda Guler

Non solo Bonny: Inter attiva per rinforzare anche la trequarti con uno tra Nico Paz e Arda Guler, possibili innesti per Chivu.

La vittoria sul River Plate con annessa qualificazione agli ottavi da prima del girone ha riconsegnato antiche certezze all'Inter che, oltre al campo e dunque al Mondiale per Club, non può non pensare al calciomercato.

In particolare a quello in entrata che, dopo gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique, regalerà presto anche il colpo Bonny, sempre più vicino a ritrovare Cristian Chivu dopo l'esperienza condivisa al Parma negli ultimi mesi.

Proprio il tecnico rumeno ha aperto alla possibilità di trasformare il 3-5-2 in 3-4-2-1, con conseguente attenzione per la trequarti: proprio in quella posizione dovrebbero concentrarsi i prossimi sforzi nerazzurri, con Nico Paz e Arda Guler a rappresentare gli obiettivi più ambiti.