Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu Pisa InterGetty Images
Stefano Silvestri

Chivu dopo Pisa-Inter: "Lautaro lo abbraccio tutte le mattine... e ci parliamo anche, vi do questa notizia"

L'allenatore nerazzurro dopo il 2-0 dell'Arena Garibaldi: "Le voci mettono in discussione il nostro capitano, non noi. A volte si esagera, si cerca la notizia".

Pubblicità

L'Inter è ripartita e Cristian Chivu può tirare un sospiro di sollievo: è servita una doppietta di Lautaro Martinez nella parte finale della gara per aver ragione in casa sua di un Pisa coriaceo e coraggioso.

Il 2-0 dell'Arena Garibaldi permette alla formazione interista di lasciarsi alle spalle gli ultimi due brucianti ko: quello nel derby contro il Milan e poi quello contro l'Atletico Madrid, arrivati peraltro nello spazio di pochi giorni.

Ecco dunque le parole di Chivu, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN dopo la gara di Pisa.

  • SULLA PARTITA

    “Oggi non era una partita semplice, erano 6 partite che il Pisa non perdeva e in casa non subiva goal da settembre. Sapevano i rischi, ma abbiamo fatto una partita di organizzazione, pazienza, umiltà. Prendiamo quello che di buono abbiamo fatto. Questo gruppo sta dimostrando tutti i giorni che ha voglia di mettersi in gioco e di fare una stagione importante”.

    • Pubblicità

  • I CAMBI

    “I cambi spostano un sacco di cose, ma l’allenatore non è più bravo o scarso quando fa i cambi. Si fanno per fare entrare nuove energie, siamo 22 giocatori molto bravi che possono stare in una squadra importante come l’Inter”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ABBRACCIO CON LAUTARO DOPO IL CAMBIO

    “Conosciamo l’importanza del nostro capitano. Le voci lo mettono in discussione, non noi. Sappiamo quanto ci tiene.

    Quando si mette un discussione un giocatore come Lautaro a volte si esagera, si cerca la notizia. Noi sappiamo quanto è importante per questo gruppo, lui come gli altri giocatori che mettono anima e cuore per questa squadra.

    L’abbraccio? Io lo abbraccio tutte le mattine, peccato non ci siano le telecamere a riprenderci… e ci parliamo anche, vi do questa notizia”.

  • "IO SO CHI SONO"

    “I cori dei tifosi? Io so chi sono e quello che posso dare, il mio impegno e la mia passione in questo mestiere. Qualche cosa ho fatto per questa società. Mi lusinga essere l’allenatore, ma allo stesso tempo sono consapevole delle responsabilità che ho verso la società, i tifosi e questi ragazzi meravigliosi”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN