Chivu dopo Pisa-Inter: "Lautaro lo abbraccio tutte le mattine... e ci parliamo anche, vi do questa notizia"

“Oggi non era una partita semplice, erano 6 partite che il Pisa non perdeva e in casa non subiva goal da settembre. Sapevano i rischi, ma abbiamo fatto una partita di organizzazione, pazienza, umiltà. Prendiamo quello che di buono abbiamo fatto. Questo gruppo sta dimostrando tutti i giorni che ha voglia di mettersi in gioco e di fare una stagione importante”.