Chivu dopo Pisa-Inter: "Lautaro lo abbraccio tutte le mattine... e ci parliamo anche, vi do questa notizia"

L'Inter è ripartita e Cristian Chivu può tirare un sospiro di sollievo: è servita una doppietta di Lautaro Martinez nella parte finale della gara per aver ragione in casa sua di un Pisa coriaceo e coraggioso.
Il 2-0 dell'Arena Garibaldi permette alla formazione interista di lasciarsi alle spalle gli ultimi due brucianti ko: quello nel derby contro il Milan e poi quello contro l'Atletico Madrid, arrivati peraltro nello spazio di pochi giorni.
Ecco dunque le parole di Chivu, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN dopo la gara di Pisa.