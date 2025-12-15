Chivu accende l'orgoglio dell’Inter, Lautaro guida i nerazzurri in testa alla classifica: vittoria a Marassi e messaggio alla Serie A

L’Inter ora guarda tutti dall’alto della classifica grazie al 2-1 conquistato a Marassi contro il Genoa, una vittoria sofferta ma decisiva che consente ai nerazzurri di approfittare del K.O del Napoli a Udine e del pareggio del Milan contro il Sassuolo.
Per la prima volta in questa stagione la squadra di Cristian Chivu è capolista in solitaria, un risultato che l’allenatore lega direttamente a lavoro, mentalità e orgoglio del gruppo.
Dopo la sconfitta contro il Liverpool, l’Inter torna a sorridere e lo fa conquistando il primato alla vigilia della partenza per l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.
Ancora una volta a Marassi emerge la mano dell’allenatore nerazzurro, che fa leva sull’orgoglio della sua squadra e riceve risposte positive con una reazione d’orgoglio e tre punti che regalano il primo posto.