Chivu accende l'orgoglio dell’Inter, Lautaro guida i nerazzurri in testa alla classifica: vittoria a Marassi e messaggio alla Serie A

Ancora una volta il trascinatore è Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter segna, lotta e guida la squadra nei momenti chiave, come lui stesso ha sottolineato a fine gara: “Essere primi in classifica significa tantissimo, ci siamo presi la vetta perché abbiamo lavorato e saputo soffrire”.

L’argentino è nell’élite del calcio europeo, come confermano i numeri: insieme ai soli Mbappé, Haaland e Kane, il Toro ha partecipato ad almeno dieci goal in ciascuna delle ultime sette stagioni nei top campionati europei.

"È da anni che si parla dell’Inter perché fa bene, è normale che arrivino critiche e complimenti. Siamo una squadra consapevole della nostra forza, cerchiamo sempre di portare in alto l’Inter come dico sempre. Sembra ripetitivo ma è ciò che facciamo, nel nostro spogliatoio il messaggio è chiaro e vogliamo farlo".