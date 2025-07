Chiesa fuori dal progetto Liverpool, dove può andare? Napoli, Milan, Roma o ritorno alla Juventus, tutte le opzioni per il suo futuro

Il classe 1997 non è stato convocato per la tournée in Asia del Liverpool: per l'addio è ormai questione di tempo, le big di Serie A osservano.

L'avventura di Federico Chiesa al Liverpool sembra avvicinarsi sempre di più ai titoli di coda dopo una sola stagione che ha regalato pochissime emozioni, quantomeno dal punto di vista personale, al classe 1997.

Arne Slot, tecnico dei Reds, non l'ha convocato per la tournée che vedrà gli inglesi protagonisti in Asia. I campioni d'Inghilterra in carica sfideranno anche il Milan in una gara amichevole.

L'articolo prosegue qui sotto

Chiesa, come detto, non ci sarà e a questo punto per il suo addio al Liverpool sembra essere soltanto una questione di tempo. Tra le ipotesi per il futuro dell'esterno offensivo italiano prende sempre più quota un possibile ritorno in Serie A: ma dove potrebbe andare Chiesa nella prossima stagione?