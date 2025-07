Chiellini proprietario del Los Angeles FC. Cosa succede ora con la Juventus? C'è l'annuncio

Nel L.A. FC c'è un nuovo proprietario e investitore: Giorgio Chiellini. Il ruolo in America spiazza i tifosi della Juventus, di cui è dirigente.

Un annuncio che ha spiazzato tutti, soprattutto i tifosi della Juventus. Il Los Angeles FC, club americano con cui Giorgio Chiellini ha chiuso la carriera da giocatore professionista, ha annunciato che l'ex difensore entra a far parte del gruppo di comproprietari e investitori della società californiana.

Nuovamente alla Juventus in qualità di dirigente dopo aver salutato lo stesso club di L.A, Chiellini continuerà comunque ad essere parte integrante del nuovo ciclo bianconero, rinforzando però la sua nuova carriera dietro la scrivania come importante profilo della società americana, che conta tra gli altri il celeberrimo attore Will Ferrell.

“Entrare a far parte del gruppo di proprietà del LAFC è un grande onore per me" fa sapere Chiellini attraverso il sito ufficiale della società statunitense. "Quando sono arrivato qui tre anni fa come giocatore, ho subito sentito che c’era qualcosa di speciale. Si tratta di una società ambiziosa, costruita da persone straordinarie e sostenuta da una comunità che ti fa sentire davvero a casa. Ecco perché, l’anno scorso, ho espresso il mio desiderio di diventare un proprietario, e ora sono orgoglioso di continuare questo viaggio e dare il mio sostegno a un progetto in cui credo profondamente”.