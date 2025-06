Chiellini dirigente della Juventus, svelato il nuovo ruolo: di cosa si occuperà dal 2025

Non solo Comolli, la Juventus annuncia in che modo l'ex idolo Giorgio Chiellini, ora dirigente, contribuirà alle prossime stagioni.

Insieme al nuovo direttore generale Damien Comolli, la Juventus ha annunciato anche un nuovo ruolo dirigenziale per Giorgio Chiellini, bandiera bianconera che dopo il ritiro dal calcio giocato e il saluto ai Los Angeles FC con cui ha chiuso la carriera, ha deciso di tornare a Torino per passare dall'altra parte della scrivania.

Lo scorso settembre 2024 Chiellini è entrato nell'organigramma della Juventus con il compito di rappresentare il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali, tanto da far parte dell'Associazione dei club europei nel Comitato per le competizioni per club UEFA da qualche mese.