Chido Obi, Diego Leon e sei giovani del Manchester United da tenere d'occhio durante la preparazione precampionato

Le cinque partite del precampionato saranno occasioni d'oro per i tanti giovani che sognano di conquistarsi un posto nella rosa del Manchester United per la prossima stagione.

Dopo aver vissuto la peggiore stagione degli ultimi 51 anni, il Manchester United non pensa ad altro che a riscattarsi.

E dopo quasi due mesi trascorsi a digerire il 15° posto in Premier League e la dolorosa sconfitta in finale di Europa League, la squadra di Ruben Amorim è pronta a decollare sabato con l'inizio della preparazione precampionato contro il Leeds a Stoccolma.

Durante il volo, i dirigenti dello United festeggeranno finalmente l'acquisto di Bryan Mbeumo dal Brentford e, sebbene l'attaccante non potrà recarsi in Svezia, dovrebbe partecipare alla tournée del club negli Stati Uniti, dove affronterà Everton, Bournemouth e West Ham United. I preparativi si concluderanno con una partita in casa contro la Fiorentina il 9 agosto, prima che inizi il campionato contro l'Arsenal.

Mentre tutti gli occhi saranno puntati su Mbeumo e sul nuovo acquisto da 62,5 milioni di sterline (83 milioni di dollari) Matheus Cunha, le partite di precampionato rappresentano anche una grande opportunità per la nuova generazione di giocatori dello United di fare colpo sui tifosi e, soprattutto, su Amorim.

Dato che il club ha già esaurito il budget per Cunha e Mbeumo fino a quando non saranno raccolti ulteriori fondi dalla vendita di giocatori, non potrebbe esserci momento migliore per i tanti giovani talenti dello United di rivendicare un posto nella rosa di Amorim per la prossima stagione.

GOAL passa in rassegna i sei giocatori da tenere d'occhio durante la campagna estiva del Manchester United.