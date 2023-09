Le chiavi tattiche del derby: il duello Dumfries-Hernandez è pronto ad infiammarsi

Inter-Milan vivrà di diversi duelli sul terreno di gioco: una sorta di partita 'a scacchi' tra Inzaghi e Pioli.

Giocare a calcio è un po' come dedicarsi ad una partita di scacchi, soprattutto dal punto di vista degli allenatori in panchina: anticipare le mosse dell'avversario costruendo una controffensiva degna di nota è un compito cruciale per il buon esito della contesa.

Lo sanno bene Simone Inzaghi e Stefano Pioli, attesi da un derby sul quale verranno posati milioni di occhi da ogni parte del mondo: la classifica di Inter e Milan, entrambe a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, non fa che elevare le aspettative sul conto di un match storico e capace di dividere a metà una metropoli come Milano.

Sarà fondamentale capire in anticipo quali potrebbero essere le chiavi tattiche potenziali, in grado di fare la differenza da una parte o dall'altra: spicca, chiaramente, il duello a tutta fascia tra Dumfries ed Hernandez, che però non sarà l'unico di una sfida tutta da vivere.