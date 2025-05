Chi va in Champions League tra Juventus, Lazio e Roma? Cosa succede a pari punti: combinazioni possibili, scontri diretti e differenza reti

Corsa all’ultimo respiro per il 4° posto che vale un posto in Champions: Juventus, Lazio e Roma divise da un punto, tutte le combinazioni possibili.

A due giornate dalla fine del campionato, la lotta per il quarto posto in Serie A – l’ultimo utile per accedere alla prossima Champions League – è più serrata che mai.

Juventus e Lazio sono appaiate a 64 punti, mentre la Roma insegue a 63. Dietro, Bologna con 62 e Milan con 60 mantengono ancora possibilità aritmetiche di qualificazione, sebbene la strada sia più complicata per via degli impegni ravvicinati e del calendario sfavorevole.

L’accesso alla competizione europea rappresenta un obiettivo di primaria importanza per tutti i club coinvolti, non solo per il prestigio sportivo, ma anche per le importanti ricadute economiche e strategiche che ne derivano.