La Lega Serie A ha diramato i nomi dei candidati per categoria tra i Top 3 del campionato: esclusioni eccellenti.

Come ogni finale di stagione, la Lega Serie A ha reso note le nomination per gli elenchi dei Top 3 di ogni categoria della Serie A in fase di conclusione.

Una per ruolo, come sempre, più due speciali classifiche per il Miglior Under 23 e per l'MVP "generale" del campionato.

Con una specifica, recitata dalla Lega: "Come per le passate stagioni, nessun calciatore può figurare in più di una categoria".