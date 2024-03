Il presidente viola parla dell'organigramma societario dopo la scomparsa di Joe Barone, annunciando i ruoli.

Non è un momento facile, chiaramente, per la Fiorentina, a pochi giorni dalla scomparsa del direttore generale Joe Barone.

Il presidente, Rocco Commisso, ha affidato al sito ufficiale una nota di ringraziamento per la vicinanza al club viola in un periodo così delicato, ma non solo.

Attraverso i canali della Fiorentina, Commisso ha annunciato i nuovi ruoli all'interno dell'organigramma societario.