Prima del fischio d'inizio e dell'inno d'Italia, spazio all'Olimpico al supergruppo: "La più grande rock band del mondo".

Non c'è solo il campo a tener banco in finale di Coppa Italia: l'epilogo della competizione riserva diverse sorprese in termini di spettacolo.

Il prematch, ad esempio, mira a regalare emozioni musicali, con uno show che si protrarrà fino al fischio iniziale di Atalanta-Juventus.

Sul rettangolo verde dell'Olimpico di Roma si esibiranno i Rockin' 1000: ma chi sono? Chi è il "supergruppo" che suona prima di Atalanta-Juventus?