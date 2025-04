Chi si qualifica in Champions nel 2025? 2 posti per 7 squadre, si può calcolare quanti punti servono

Juve, Roma, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan per qualificarsi in Champions: ci sono solo 6 giornate, 18 punti a disposizione.

Sette squadre, chi più chi meno, sono ancora in lotta per gli ultimi due posti che valgono la prossima Champions League. A differenza del torneo 2024/2025 le italiane presenti nel girone unico non saranno cinque, ma bensì quattro come negli anni precedenti. Non è ancora matematico, ma stavolta il Ranking UEFA non aiuterà la Serie A ad avere un posto extra.

La squadra più lontana dalla Champions è sicuramente il Milan, non ancora matematicamente fuori dalla lotta al quarto posto ma decisamente lontana rispetto alle altre contendenti. Per il resto Lazio, Roma, Fiorentina, Juventus, Atalanta e Bologna combattono colpo su colpo, ravvicinate in classifica per ottenere i posti (il terzo e il quarto) che valgono la qualificazione al prossimo, massimo, torneo.

Il calcolo dei punti per andare in Champions è già possibile? In parte sì, soprattutto per le attuali squadre al terzo e al quarto posto. Diciotto punti ancora a disposizione, sei giornate da giocare e una sola certezza: non si può sbagliare.