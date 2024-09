Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 5ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

Chi schierare al Fantacalcio nella 5ª giornata di Serie A?

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 18.00 di venerdì 20 settembre, quando si giocherà Cagliari-Empoli.